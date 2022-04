Gerucht: LG overweegt volgende maand te stoppen met smartphones

LG zou overwegen om volgende maand te stoppen met het maken van smartphones. Het bedrijf heeft geprobeerd om zijn mobiele tak te verkopen, maar dat is tot nu toe niet gelukt, zo melden Zuid-Koreaanse media. De release van nieuwe telefoons is uitgesteld.

De opvolger van de Velvet van vorig jaar, die de codenaam Rainbow heeft, had voor eind maart moeten uitkomen. Die release is nu tot nader order uitgesteld, meldt Korea Herald. Hetzelfde geldt voor de LG Rollable, de oprolbare smartphone die LG toonde in zijn CES-presentatie in januari. DongA meldt dat LG het personeel van de mobiele divisie elders in het bedrijf wil onderbrengen. LG zou de knoop in april willen doorhakken. De fabrikant heeft niet gereageerd op de berichtgeving in Zuid-Koreaanse media.

LG zou de beslissing volgende maand willen maken. In januari kwam al naar buiten dat LG overwoog om te stoppen met het maken van smartphones en naar nu blijkt hebben de onderhandelingen met het Vietnamese Vingroup en met Volkswagen Group geen resultaat opgeleverd. LG's smartphonetak maakt sinds 2015 verlies. LG maakte bovendien al meer en meer gebruik van odm's om zijn telefoons goedkoper bij andere bedrijven te laten ontwikkelen. Tweakers schreef in december een Plus-artikel over odm's.