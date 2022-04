Release Clubhouse voor Android duurt minimaal nog paar maanden

De release van audiochatapp Clubhouse voor Android duurt nog minimaal een paar maanden, zo hebben de oprichters laten weten. Het probleem zit hem onder meer in het algoritme om relevante live-gesprekken aan te raden bij een groeiende groep gebruikers.

Als er meer gebruikers bij komen, toont de openingspagina van de app vaak gesprekken in een taal die gebruikers niet eens spreken, zeggen de oprichters van Clubhouse in de opname van een 'Townhall'-live-gesprek waar Techcrunch naar linkt. De app heeft problemen met het aanraden van de juiste gesprekken aan de juiste gebruikers. Clubhouse beloofde in januari snel aan een Android-versie te werken.

Ook gaat het uitnodigingssysteem van Clubhouse er in de komende maanden vanaf: op dit moment is Clubhouse alleen te gebruiken na het krijgen van een uitnodiging. Hoe goed dat systeem nog werkt, is onduidelijk: het moest een idee van exclusiviteit geven, maar door de vele uitnodigingen die online circuleren, kan vrijwel iedereen die dat wil makkelijk naar binnen.

Clubhouse is een app, waarin gebruikers alleen live gesprekken kunnen volgen en voeren. De app kampt met diverse privacyproblemen: zo was het uploaden van het adresboek in het begin verplicht voor diverse zaken in de app en dat is tegen de AVG. Bovendien stuurde de app data onversleuteld door naar de Chinese maker van de back-end. In Frankrijk loopt een onderzoek naar de privacyproblemen. Tweakers scheef in februari een Plus-artikel over Clubhouse.