Clubhouse maakt Android-app uiterlijk vrijdag in België en Nederland beschikbaar

De Android-app van Clubhouse wordt deze week verder uitgebracht in meerdere landen, om vrijdag wereldwijd beschikbaar te zijn. Het gaat, net als bij de iOS-versie, om een bètavariant waarbij uitnodigingen nodig zijn om deel te kunnen nemen.

Op dinsdag krijgen Brazilië, Japan en Rusland toegang tot de Clubhouse-Android-app. Vrijdagochtend kunnen ook inwoners van India en Nigeria de Android-app gebruiken. Vrijdagavond Nederlandse tijd moet de Android-versie wereldwijd beschikbaar zijn, schrijft Clubhouse op Twitter. Op moment van schrijven is de app nog niet te downloaden in België of Nederland; eind deze week moet dat dus wel mogelijk zijn.

Clubhouse maakte de Android-app op 9 mei voor het eerst beschikbaar voor Android-telefoons. De ontwikkelaars begonnen met de Verenigde Staten en Engelstalige landen. Daarna zouden andere landen aan de beurt zijn. De appmaker gaf destijds geen deadline voor wanneer de app wereldwijd beschikbaar moest zijn.

Het gaat net als bij de iOS-versie om een bètavariant waarvoor een uitnodiging nodig is. Gebruikers kunnen deze uitnodiging via Clubhouse-leden krijgen, of door zich aan te melden bij een wachtlijst. Volgens een analistenbureau is het aantal downloads van de app de laatste maanden flink afgenomen. Inmiddels hebben andere platforms ook concurrerende diensten aangekondigd.

Clubhouse is een audiochatapp die gebruikers in Rooms via audio laat praten met bekenden en vreemden. Een Room bestaat standaard uit een of meerdere sprekers, moderators binnen Rooms kunnen sprekers toevoegen. De overige gebruikers binnen zo'n digitale ruimte kunnen alleen luisteren.