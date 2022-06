Screenshots tonen nieuwe UI voor Actiecentrum en taakbalk in Windows 10-update

Er zijn nieuwe beelden opgedoken van een mogelijk nieuwe UI voor Windows 10. Het nieuwe ontwerp lijkt erg te zijn geïnspireerd door Windows 10X, waarvan de ontwikkeling inmiddels is stilgezet. Het ontwerp komt mogelijk in de aankomende Windows 10-versie terecht.

De nieuwe ontwerpen zijn te zien in previewversies van Windows 10. Ze zijn nog niet live, maar Windows Latest merkt op dat ze kunnen worden opgeroepen door WindowsShellExperienceHost aan te passen in Visual Studio. In een huidige preview is wel al te zien dat het Actiecentrum van Windows 10 een ander uiterlijk krijgt. De rest van het OS lijkt daarin mee te gaan. Nieuw is wel dat het actiecentrum een slider krijgt waarmee verschillende instellingen van onder naar boven kunnen worden getrokken.

De nieuwe ontwerpelementen zijn ook te zien in de taakbalk. De pop-up die daar komt als gebruikers rechtsklikken, zweeft in het nieuwe ontwerp en krijgt lichtere kleuren. Ook zijn de hoeken van zowel pop-ups als van de dialoogbox afgerond voor een modernere uitstraling. Veel elementen uit het ontwerp zouden al in Windows 10X hebben gezeten, een lichtgewicht OS voor apparaten met dubbele schermen. Eerder deze maand bleek al dat Microsoft de ontwikkeling daarvan mogelijk heeft stopgezet.

Windows Latest stelt dat het nieuwe ontwerp hoogstwaarschijnlijk in de aankomende update van Windows 10 voorkomt. Die Sun Valley-update, 21H2, moet ergens in de komende maanden verschijnen. Over een paar weken vindt Microsofts ontwikkelaarsconferentie Build plaats. Naar verwachting toont het bedrijf dan de nieuwe versie van het OS.