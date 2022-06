Windows 10-preview biedt uitgebreidere controle over drivers in Apparaatbeheer

Microsoft gaat Windows 10-gebruikers meer controle geven op het gebied van drivers. In Apparaatbeheer kunnen daarom straks niet alleen de apparaten beheerd worden, maar zijn de drivers ook makkelijker in te zien en bij te werken.

Dat maakt Microsoft bekend als onderdeel van de Windows 10 Insider Preview Build 21382, die nu in het Dev-kanaal te vinden is. Het bedrijf zegt dat men nu in Apparaatbeheer kan kijken naar 'apparaten aan de hand van drivers', 'drivers aan de hand van type' en 'drivers aan de hand van apparaten'. Daarnaast is er een 'drivers toevoegen'-knop die in een klap nieuwe drivers installeert 'op alle toepasbare apparaten'.

Microsoft maakt het daarnaast mogelijk voor gebruikers met een display met hdr om aan te geven dat bepaalde apps toch hun kleuren moeten weergeven op basis van een ICC-kleurenprofiel. Dit moet het mogelijk maken voor apps als Adobe Photoshop om op hdr-enabled-beeldschermen kleuren weer te geven zoals bedoeld door de app.

De eerstvolgende grote update voor Windows 10, de May 2021 Update of 21H1, komt bijna uit. Microsoft heeft er nog geen definitieve datum voor vastgesteld maar gezien de naam en het feit dat het Bug Bash-programma voor deze versie bijna ten einde is, lijkt het erop dat de release er snel aankomt. Aangezien deze nieuwe features echter net in de Insider-kringen verschenen zijn, is het waarschijnlijker dat deze features in de volgende versie, 21H2, verschijnen.

Beeld: Windows Insider Channel Fan Page: Quick look at Windows 10 Insider preview build 21382 DEV Channel Released May 14th 2021