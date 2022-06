Kladblok in Windows 10 gaat gebruikers waarschuwen als ze oude versie gebruiken

Kladblok in Windows 10 kan gebruikers een notificatie geven dat een nieuwe versie beschikbaar is met een knop om de nieuwe versie te starten. Niet bekend is onder welke omstandigheden de notificatie verschijnt.

De notificatie werd opgemerkt door beveiligingsonderzoeker en Windows Internals-deskundige Alex Ionescu. Hij publiceert een screenshot van de melding van Kladblok. Daarop is een gele balk in de eenvoudige tekstverwerker te zien met de melding dat een nieuwe versie van Kladblok beschikbaar is, met een knop om deze op te starten.

Die nieuwe versie betreft de iets gemoderniseerde app die Microsoft via de Microsoft Store van updates kan voorzien. Microsoft zette deze versie vorig jaar in zijn downloadwinkel en met de komst van Windows Insider buildversie 21337 is de app aanwezig in het OS met een nieuw icoontje en via de Microsoft Store te updaten. De app heeft ook een 'zoek en vervang'-functie gekregen en ondersteunt UTF-8.

Een redacteur van Bleepingcomputer schrijft dat zijn ervaring was dat Kladblok automatisch herstartte naar de nieuwe versie, zonder melding. Onduidelijk is daarmee onder welke omstandigheden deze melding verschijnt.