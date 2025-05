Microsoft brengt eerste testversie Windows 11 uit met tabbladen in Kladblok

Microsoft heeft de eerste testversie uitgebracht van Windows 11 met een update voor Kladblok, Notepad in het Engels, die tabbladen ondersteunt. Een medewerker onthulde vorige maand al dat de functie eraan zat te komen.

Er komt een instelling, waarmee gebruikers kunnen bepalen of ze nieuwe bestanden willen openen in een nieuw tabblad of in een nieuw venster, zegt Microsoft. Daarmee lijkt het bedrijf het gebruik van tabbladen niet per se af te dwingen. Ook is het mogelijk om tabbladen los te trekken en te openen als nieuw venster.

Daarnaast komen er keyboardshortcuts voor het beheer van tabbladen in Kladblok. Welke dat zijn en hoe die werken, vermeldt Microsoft verder niet. De tabbladen zitten in Kladblok versie 11.2212.33.0, die Windows Insiders in het Dev-channel met de nieuwste update kunnen zien.

Volgens Microsoft was de ondersteuning van tabbladen de meestgevraagde functie voor Kladblok. Een medewerker van Microsoft onthulde vorige maand per ongeluk dat tabbladen in Kladblok eraan zaten te komen. In 2017 was er sprake van dat het kladblok, de verkenner en Office in Windows 10 al tabs zouden krijgen. Dat is nooit werkelijkheid geworden.