Twitter verbiedt thirdpartyclients api te gebruiken in nieuwe overeenkomst

Twitter heeft sinds donderdag een nieuwe ontwikkelaarsovereenkomst, waarin het bedrijf ontwikkelaars verbiedt om zijn api te gebruiken om een 'vervangende of vergelijkbare' dienst of product te maken als Twitters eigen applicaties. Eerder sloot het platform apps af van zijn api.

In de vernieuwde ontwikkelaarsovereenkomst heeft het bedrijf een nieuwe zin toegevoegd aan de beperkingen bij het gebruik van Twitters Licensed Materials. Onder die Licensed Materials vallen onder meer toegang tot Twitters api. Volgens die nieuwe zin mogen ontwikkelaars Licensed Materials niet gebruiken om een 'vervangende of vergelijkbare dienst of product' als Twitters eigen producten te maken, of hier een poging toe te doen.

Die zin stond voor afgelopen donderdag niet zo expliciet in de ontwikkelaarsovereenkomst, blijkt uit de Wayback Machine. Verschillende thirdparty-Twitter-apps gaven vorige week aan ineens problemen te hebben met het gebruiken van Twitters api. Onder meer Tweetbot, Twitterific en Talon zeiden daardoor hun diensten niet of minder te kunnen aanbieden.

Eerder deze week erkende Twitter dat het een bewuste actie was om thirdpartyapps af te sluiten van zijn api. Daarbij zei het platform 'lang bestaande api-regels' te handhaven, zonder verdere toelichting. Het is dan ook niet duidelijk op welke api-regels het bedrijf toen doelde of waarom het bedrijf ineens de toegang afsluit, na dit jaren te hebben toegestaan.

Vermoedelijk stopte Twitter deze toegang omdat het bedrijf advertentie-inkomsten mist door deze thirdpartyapps. De api mag nog wel voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het beter zoeken naar tweets, het beheren van accounts, voor advertentiedoeleinden en het delen van tweets op externe sites.