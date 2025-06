Ontwikkelaar Tweetbot stopt met ontwikkeling en maakt Mastodon-client

De ontwikkelaar van Tweetbot is na de aanpassing van de voorwaarden voor het gebruik van de Twitter-api gestopt met de ontwikkeling van Tweetbot. Tapbots, zoals het bedrijf heet, richt zich nu helemaal op zijn client voor Mastodon.

Tapbots Ivory voor Mastodon

Tweetbot heeft in totaal twaalf jaar bestaan, zo schrijft Tapbots. "We hebben alles gepakt dat Tweetbot zo goed maakte en gebruikt als startpunt voor de toekomst van Ivory", zo schrijft de ontwikkelaar. Volgens Tapbots is het met de beperkingen voor gebruik van de api niet meer te doen om een Twitter-client te ontwikkelen.

Mastodon-client Ivory is nog niet uit, maar de ontwikkelaar test het nu in een bètaversie. Afgelopen week paste Twitter de voorwaarden voor het gebruik van de api aan. Volgens die nieuwe voorwaarden mogen ontwikkelaars Licensed Materials niet gebruiken om een 'vervangende of vergelijkbare dienst of een vervangend of vergelijkbaar product' als Twitters producten te maken, of hier een poging toe te doen.

Vermoedelijk stopte Twitter deze toegang omdat het bedrijf advertentie-inkomsten mist door deze thirdpartyapps. De api mag nog wel voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het beter zoeken naar tweets, het beheren van accounts, voor advertentiedoeleinden en het delen van tweets op externe sites.

Update, 13:40: Zoals @jelv zegt, komt Ivory binnenkort uit en heeft Tapbots ook zijn prijzen bekendgemaakt.