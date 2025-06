Call of Duty: Modern Warfare II krijgt een hardcoremodus

Call of Duty: Modern Warfare II krijgt binnenkort een hardcoremodus. Deze modus is onderdeel van veel voorgaande Call of Duty-titels. Waarschijnlijk wordt deze gamemodus geïntroduceerd als het tweede seizoen over drie weken uitkomt.

Infinity Ward meldt op Twitter dat de hardcoremodus binnenkort uitkomt. De ontwikkelaar zegt er niet bij wanneer deze modus precies zijn opwachting maakt, maar dat zal tijdens het komende tweede seizoen van Call of Duty: Modern Warfare II zijn. Dat seizoen moest op 1 februari uitkomen, maar dat werd onlangs verschoven naar 15 februari. Er komen dan onder meer nieuwe speelvelden en wapens beschikbaar. Daarnaast krijgt Warzone 2, het battleroyaleonderdeel van de shooter, een nieuw, kleiner speelveld.

De hardcoremodus schrapt onder meer de gebruikelijke head-updisplay die bij shooters bijvoorbeeld informatie in beeld toont over het aantal kogels dat nog in het magazijn zit. Verder zal het beschieten van teamgenoten daadwerkelijk schade toebrengen en waarschijnlijk zullen tegenstanders veel minder kogels vergen om ze te verschalken; de time-to-kill gaat flink omlaag.

Call of Duty: Modern Warfare II kreeg vorig jaar al wel een modus die sterk op de hardcoremodi van weleer lijkt, genaamd de Tier 1-playlist. Bij deze speellijst hebben spelers minder health en een beperkte head-updisplay, en is friendly fire actief. Destijds kon deze wijziging op de nodige kritiek rekenen omdat ze als een zinloze naamswijziging van de hardcoremodus werd beschouwd.