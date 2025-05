Activision brengt Call of Duty: Warzone 2.0 in november uit voor consoles en pc

Activision heeft nieuwe details gedeeld over de nieuwe versie van Call of Duty: Warzone 2.0. Volgens de ontwikkelaar is het een 'volledig vernieuwde versie' van Warzone uit 2020. Warzone 2.0 wordt wederom free-to-play en komt op 16 november uit voor pc's en consoles.

Call of Duty: Warzone 2.0 krijgt een volledig nieuw speelveld in Al Marzah, een fictieve woestijnregio in West-Azië. Activision claimt in een persbericht dat dit de grootste Warzone-map tot nu toe is. Al Mazrah bestaat uit achttien verschillende points of interest, waaronder meerdere steden en dorpen, een quarry, een vliegveld en een haven.

De vernieuwde battleroyalegame krijgt verder AI-vijanden en meerdere cirkels, waardoor spelers tijdens een spelronde naar verschillende kanten van het speelveld worden gedwongen. Richting het einde van de match komen de verschillende cirkels samen. De game krijgt daarnaast een soort sandboxmodus genaamd DMZ, waarover de ontwikkelaar nog weinig details deelt.

De Gulag wordt ook vernieuwd. Gesneuvelde spelers spawnen voortaan zonder wapens en kunnen binnen de gevangenis nieuwe uitrustingen verzamelen. Uiteindelijk kunnen spelers in teams van twee strijden om een tweede kans op het speelveld.

Volgens Activision wordt Warzone 2.0 een 'uitbreiding' van het Modern Warfare II-universum. Warzone 2.0 wordt gebaseerd op de technologie van Modern Warfare II. Beide games gebruiken bijvoorbeeld dezelfde versie van de IW-engine van ontwikkelaar Infinity Ward.

Modern Warfare II komt op 28 oktober uit en krijgt onder meer een nieuwe co-opmodus voor drie spelers, genaamd Raids en een optionele third-personmodus. Warzone 2.0 komt een paar weken later beschikbaar, op 16 november. Volgend jaar volgt Warzone Mobile, een battleroyalegame voor smartphones. Deze krijgt crossprogressie met Warzone 2.0, onder meer met een gezamenlijke battlepass.