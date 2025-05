Titel Call of Duty Modern Warfare II Platform Windows, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 Ontwikkelaar Infinity Ward Uitgever Activision Releasedatum 28 oktober 2022

Call of Duty Modern Warfare II is voor veel shooterliefhebbers de beste game in de langlopende serie van Activision. Het is dan ook niet gek dat veel fans aanvankelijk positief waren toen Activision bekendmaakte de Modern Warfare-games een reboot te geven. In 2019 verscheen Call of Duty Modern Warfare en dat was zeker niet zonder succes. We waren erg te spreken over het harde, rauwe randje van de campagne en konden diverse vernieuwingen in de multiplayermodus, zoals Gunsmith om wapens aan te passen en de Gunfight-spelmodus, ook zeker waarderen. De game veroverde in algemene zin niet dezelfde status als de originele Modern Warfare, maar een goede poging was het zeker.

Over net iets meer dan een maand verschijnt in Modern Warfare II dus de opvolger van dat spel. Het verhaal speelt zich dan ook een aantal jaar af na de gebeurtenissen in het eerste deel en ook in dit verhaal zullen bekende Modern Warfare-namen als Price, Soap en Ghost weer hoofdrollen spelen. Over dat verhaal weten wij nog weinig, maar over de multiplayer al een stuk meer. Afgelopen weekend konden PlayStation-gamers namelijk al aan de slag met de open bètatest die Activision en Infinity Ward hebben georganiseerd en ook aankomend weekend nog zullen organiseren. Komend weekend zullen echter niet alleen PlayStation-gamers, maar ook gamers op Xbox of pc aan de slag kunnen met de nieuwe Call of Duty. Alles wat je in deze preview leest, kun je de komende dagen, en wellicht zelfs op dit moment al, uitproberen.

De bètatest omvat verschillende spelmodi, drie maps en natuurlijk de mogelijkheid om te experimenteren met nieuwe wapens en de load-outs die je daarmee kunt samenstellen. Daarbij is er ook aandacht voor killstreak rewards, zoals je dat gewend bent van Call of Duty. Voor ons lag daarin wel een valkuil: we merkten al snel dat het samenstellen van een load-out, het kiezen van killstreaks en daarna ook de flow van het spel, erg herkenbaar waren. Dat is niet vreemd: Call of Duty is Call of Duty. Het zou raar zijn als Infinity Ward het nu ineens over een totaal andere boeg zou gooien. Het is meer dat ik persoonlijk geen moment het gevoel heb gehad een totaal nieuwe game te spelen. Dat is uiteraard overdreven, want er is genoeg nieuws te beleven in Modern Warfare II. Maar de flow van de gameplay voelt enorm vertrouwd en daar zit een positief en een negatief randje aan. Het is lekker om een game op te pakken en binnen een mum van tijd goed mee te kunnen doen, maar het is tegelijk jammer dat die game ook aanvoelt als veel andere games die je al eerder hebt gespeeld.

Dat gezegd hebbende: Modern Warfare II verdient een eerlijke kans om te laten zien of het inderdaad in de voetsporen van zijn illustere naamgenoot kan treden. Het is dus tijd om een operator te kiezen, een load-out te selecteren en aan de slag te gaan. Als vanouds begin je eerst met een standaardwapenuitrusting: de mogelijkheid om een load-out te selecteren, speel je vrij zodra je enkele levels bent gestegen. In de bèta konden we die custom load-outs aanvankelijk wel vrijspelen en gebruiken, maar later werd dat afgesloten en moesten alle spelers met de standaard load-outs spelen. Hoe dat in de bèta van komend weekend werkt, weten we niet, maar houd er rekening mee dat custom load-outs afgesloten zouden kunnen zijn.

Dat zou jammer zijn, want dan kun je dus niet spelen met Gunsmith en dat betekent weer dat je niet de nieuwe manier waarop wapenunlocks werken, in beeld kunt zien. Modern Warfare II brengt namelijk een nieuw systeem met zich mee. Als je een wapen veel gebruikt, stijgt dat wapen in level en kun je er andere attachments op zetten. Dat is niets nieuws. Wat wel gaaf is, is dat bepaalde attachments een nieuwe tak openen. Een basisversie M4 laat je op level 13 een Receiver openen, die het wapen zodanig aanpast dat het verandert in de FTAC Recon Assault Rifle. Speel je door met dat specifieke wapen, dan kun je daarmee de FSS Hurricane-submachinegun krijgen. Je hebt dan dus niet eens meer een assault rifle, maar een wapen van een heel andere klasse, dat zo ontstaan is door de manier waarop je het hebt ontwikkeld. In de bèta werkte deze structuur niet helemaal goed, want alle takken leken sneller te openen dan bedoeld, maar dat kan ook juist zijn om spelers de kans te geven snel meerdere wapens uit te laten proberen.