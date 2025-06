Call of Duty: Modern Warfare II-multiplayerbèta begint in september

De multiplayerbèta voor Call of Duty: Modern Warfare II begint in september. Dat laat ontwikkelaar Infinity Ward weten op Twitter. PlayStation-gebruikers krijgen als eerste toegang; andere platforms volgen een aantal dagen later.

De eerste bèta vindt plaats op 16 en 17 september en is beschikbaar voor PlayStation-gebruikers die het spel vooruit hebben besteld, schrijft Infinity Ward. Een open bèta voor alle PlayStation-spelers vindt vervolgens plaats tussen 18 en 20 september. Vanaf 22 september begint een early access-bèta op de PlayStation, Xbox en pc. Die testversie is aanvankelijk alleen toegankelijk voor gamers die een preorder hebben. De open bèta voor alle platforms vindt plaats tussen 24 en 26 september. Alle sessies beginnen om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Call of Duty: Modern Warfare II is een vervolg op de Modern Warfare-reboot uit 2019. Het gaat dus niet om een remake of remaster van de originele Call of Duty: Modern Warfare 2, die in 2009 uitkwam. De game wordt ontwikkeld door Infinity Ward en komt op 28 oktober uit. Eerder liet de ontwikkelaar al gameplaybeelden uit de singleplayercampagne zien. Op 15 september, een dag voordat de eerste multiplayerbèta begint, houdt Infinity Ward een livestream waarin het details over de multiplayermodus deelt. Modern Warfare II komt naar de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series-consoles en pc via Battle.net en Steam.