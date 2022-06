Call of Duty: Modern Warfare II komt uit op Steam en consoles

Call of Duty: Modern Warfare II verschijnt voor de PlayStation-consoles, Xbox-consoles en pc. De pc-versies komen beschikbaar op Steam en Battle.net Het was eerst nog niet duidelijk op welke platforms het spel zou worden uitgebracht. Later dit jaar komt een open bètatest beschikbaar voor degenen die de game hebben gereserveerd.

Volgens de officiële Call of Duty-website krijgen spelers die een pre-order plaatsen toegang tot de open bètatest van de CoD: Modern Warfare II. Daarbij maakt het niet uit welke versie van de shooter ze bestellen.

De zogeheten 'Cross-Gen Bundle' is de standaardversie van het spel en kost 69,99 dollar. Ontwikkelaar Infinity Ward kan nog niets zeggen over de eventuele bonussen die deze versie gaat bevatten. Hoewel eigenaren van de PS4-versie gratis kunnen upgraden naar de PS5-versie, biedt de PS5-versie niet de mogelijkheid om terug te gaan naar de PS4-versie. Er is tevens een luxe 'Vault Edition' aangekondigd van 99,99 dollar. Deze bevat een aantal bonussen, zoals een battlepass, verschillende skins en xp-boosts.

De nieuwe game gaat een vervolg zijn op de Call of Duty: Modern Warfare uit 2019 en komt op 28 oktober 2022 uit. Infinity Ward bevestigde eerder dit jaar dat er een vervolg zou komen voor zowel Call of Duty: Modern Warfare als Warzone. Het gaat dus niet om een remake of remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 uit 2009.