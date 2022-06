WhatsApp test optie die back-ups in Google Drive exporteert

WhatsApp heeft een functie via het testprogramma van Google Play uitgerold. Deze laat de gebruiker chatback-ups die zijn opgeslagen in Google Drive exporteren. Wanneer de functie beschikbaar komt voor alle WhatsApp-gebruikers op Android is niet bekend.

WABetaInfo is de functie tegengekomen in testversie 2.22.13.11 op Android. De screenshot laat zien dat de optie terug te vinden is in de back-upinstellingen van de app. De back-up bevat de volledige chatgeschiedenis, zoals berichten, afbeeldingen, video's en andere mediabestanden. Ook werkt WhatsApp aan een functie die de back-ups weer kan importeren naar Google Drive, schrijft WABetaInfo.

Eerder trof de site aanwijzingen aan dat WhatsApp in de toekomst wellicht niet meer gebruik kan maken van onbeperkte opslagruimte voor back-ups naar Google Drive. Het concludeerde dat 'een bepaald quotum aan opslag nog wel gratis zal zijn, maar dan beperkt'. Wanneer deze limieten zouden kunnen gaan gelden, is niet bekend.