'WhatsApp werkt aan optie om tekstberichten te wijzigen'

WhatsApp werkt op dit moment aan de mogelijkheid voor gebruikers om verstuurde tekstberichten aan te aanpassen. Althans, dat claimt WABetaInfo. De website baseert zich hierbij waarschijnlijk op informatie uit een testversie van WhatsApp.

WABetaInfo toont een screenshot waarin de aanpassingsfunctie zichtbaar is voor al verstuurde berichten. De website denkt dat er waarschijnlijk geen aanpassingsgeschiedenisfunctie komt, zodat gebruikers geen eerdere versies van aangepaste berichten kunnen bekijken. Volgens WABetaInfo is de wijzigingsoptie momenteel in ontwikkeling, dus het kan dat ook zo'n functie alsnog beschikbaar komt. Momenteel is nog onduidelijk hoeveel tijd gebruikers krijgen om verstuurde berichten nog te kunnen aanpassen.

De website denkt dat dit de volgende grote nieuwe feature voor de berichtenapp wordt, ook al is veel nog onduidelijk. Het screenshot is gemaakt van een WhatsApp-bètaversie voor Android, maar volgens WABetaInfo is de wijzigingsfunctie ook in ontwikkeling voor iOS en desktop. Momenteel is nog niet bekend of deze feature daadwerkelijk beschikbaar komt voor bètatesters en wanneer dat zal gebeuren.

Over het algemeen haalt WABetaInfo informatie uit testversies van WhatsApp. De website heeft in de afgelopen jaren meerdere malen vroegtijdig bericht over nieuwe functies in WhatsApp. WhatsApp heeft ook dit keer nog niet gereageerd op de mogelijke komst van in dit geval de aanpassingsoptie voor tekstberichten. WABetaInfo wijst erop dat WhatsApp meer dan vijf jaar geleden al plannen had voor het ontwikkelen van een dergelijke functie, maar dat werd destijds niet doorgezet.