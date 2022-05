'WhatsApp werkt aan Premium-abonnement met eigen WhatsApp-URL voor bedrijven'

WhatsApp werkt momenteel aan een zakelijk abonnement dat WhatsApp Premium gaat heten. Dat claimt WABetaInfo. Met dat abonnement kunnen bedrijven onder meer een URL vastleggen die verwijst naar hun WhatsApp-accounts.

De abonnementsnaam WhatsApp Premium wordt bevestigd in de meest recente bètaversie van de dienst, schrijft WABetaInfo. Bedrijven met een Premium-abonnement kunnen een URL vastleggen, zoals https://wa.me/mijnbedrijf . Die link verwijst vervolgens naar het WhatsApp-account van dat bedrijf. Meta laat bedrijven al een URL naar hun WhatsApp-account aanmaken, maar die worden willekeurig gegenereerd en kunnen niet aangepast worden.

Er gaan al langer berichten rond over een WhatsApp-abonnement voor bedrijven, maar de naam daarvan was nog niet bekend. Toen bleek ook al dat bedrijven met een Premium-abonnement tien extra apparaten aan hun accounts kunnen koppelen via de multidevicefunctie. Standaard kan een account met die feature op maximaal vijf apparaten gebruikt worden.

WABetaInfo haalt informatie uit testversies van WhatsApp en heeft in de afgelopen jaren meermaals vroegtijdig bericht over nieuwe functies en opties in WhatsApp. WhatsApp heeft nog niet gereageerd op de informatie over het zakelijke abonnement. Het is nog niet bekend wanneer WhatsApp Premium uitkomt of wat dit abonnement gaat kosten.