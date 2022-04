Gerucht: WhatsApp werkt aan zakelijk abonnement om meer apparaten te linken

WhatsApp werkt volgens WABetaInfo aan een zakelijk abonnement, waarmee tien apparaten tegelijk aan hetzelfde account gelinkt kunnen zijn. Het maximum is nu vier. Het is onbekend of het abonnement nog meer gaat bieden dan een hogere apparaatlimiet.

Bron: WABetaInfo

Het abonnement zal specifiek voor zakelijke klanten zijn, zegt WABetaInfo. Er komt geen abonnement voor gewone gebruikers. Die zakelijke klanten kunnen dan met meerdere medewerkers tegelijk communiceren via WhatsApp, doordat ze de chatapp kunnen gebruiken op maximaal tien apparaten tegelijk.

WABetaInfo weet niet of het abonnement meer functies zal bieden. Ook is onbekendof en wanneer het abonnement komt en wat het zal gaan kosten. De optie om WhatsApp te gebruiken op meerdere apparaten tegelijk is relatief nieuw en bestaat sinds vorig jaar. Daarvoor moest de primaire telefoon waarop het account stond altijd online zijn.

WABetaInfo haalt informatie uit testversies van de chatapp en heeft afgelopen jaren vroegtijdig bericht over nieuwe functies en opties in WhatsApp. Het Meta-dochterbedrijf heeft nog niet gereageerd op de informatie over het zakelijke abonnement.