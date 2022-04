Instagram gaat originele Reels hogere ranking geven dan reposts

Meta-dochtermerk Instagram gaat originele video's in Reels hoger ranken dan reposts van andere makers, zoals aggregators. Nu krijgen mensen veel video's aangeraden die in feite van andere makers zijn of afkomstig zijn van andere platforms, zoals TikTok.

Instagram-topman Adam Mosseri zegt dat het bedrijf die stap neemt om originele makers van video's meer te kunnen belonen voor hun werk, omdat die makers belangrijk zijn voor de toekomst van het platform. Nu komen veel aanbevolen video's van aggregators, die virale video's van makers verzamelen en reposten.

Het is onbekend hoe Instagram precies kan zien wie de originele maker is. Een van de factoren daarin gaat taggen van personen worden. Nu wordt het mogelijk om naast een eigen tag ook een omschrijving toe te voegen, zoals 'kunstenaar' of 'rapper'. Dat verschijnt erbij als mensen klikken op de tag. Ook kunnen makers eigen producten als tag toevoegen aan video's op Reels.

Instagram introduceerde Reels bijna twee jaar terug in Nederland. De functie met korte video's is grotendeels een kopie van de belangrijkste functie van TikTok, het Chinese platform dat populair is geworden dankzij de korte video's.