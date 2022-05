Instagram voegt text-to-speech en audio-effecten toe aan Reels

Instagrams TikTok-alternatief Reels heeft nieuwe functies gekregen die sterk lijken op wat TikTok al aanbiedt. Zo kan de app nu teksten oplezen, waarbij gebruikers uit twee stemmen kunnen kiezen. Gebruikers kunnen ook effecten toevoegen aan hun stem, zoals Helium of Robot.

Met de Text to Speech-functie kunnen gebruikers ingevoerde teksten selecteren en op Text-to-Speech drukken. Gebruikers krijgen dan de keuze uit twee stemmen en kunnen ook aangeven hoeveel van de tekst moet worden uitgesproken. TikTok heeft een dergelijke functie al langer en wordt op dit platform veel gebruikt. Het is niet voor het eerst dat Instagram Reels een TikTok-functie kopieert. Eerder gebeurde dit al met de Duets-functie.

De tweede nieuwe functie is de mogelijkheid om Voice Effects toe te voegen aan voiceovers of audio. Gebruikers kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om een Helium-, Giant-, Vocalist-, Announcer- of Robot-stemeffect toe te voegen aan een Reels-clip.

De twee functies zijn nu beschikbaar in Reels. Reels is een dienst waarmee gebruikers korte video's van zo'n vijftien seconden kunnen maken en is sinds augustus vorig jaar beschikbaar in Nederland.