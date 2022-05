Rockstar Games Launcher is sinds donderdagavond offline 'wegens onderhoud'

De Rockstar Games Launcher is sinds donderdagavond 20.23 uur offline wegens 'onderhoud'. Daardoor zijn nieuwe Rockstar-games niet meer te installeren en kunnen online games niet worden gespeeld. Het 'onderhoud' volgt kort na de release van de GTA-remasters.

Rockstar schreef donderdag op Twitter dat de launcher offline werd gehaald om 'onderhoud' uit te voeren, zonder aanvullende details te geven. Vrijdagochtend 10.55 uur zei het bedrijf nog steeds aan de Rockstar Games Launcher te werken. Op het moment van schrijven is deze nog offline.

Vermoedelijk is het offline halen van de launcher reden voor Rockstar om de verkoop van pc-games tijdelijk te staken. Om de games te kunnen spelen, is die launcher namelijk vereist. Wie de games nu zou kopen, kan ze dus niet spelen. In de Internet Web Archive is te zien dat Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition in ieder geval sinds 20.35 uur donderdagavond niet meer te koop is op Rockstars webwinkel. Ook andere pc-games, zoals Red Dead Redemption 2 en GTA V, zijn niet meer te koop via die webwinkel.

Het offline halen voor onderhoud is opvallend, aangezien Rockstar donderdag de geremasterde versie van de GTA-trilogie uitbracht. Sinds de release klagen spelers op bijvoorbeeld Reddit over de kwaliteit van de games. Zo zouden sommige personages er slechter uitzien dan in de oorspronkelijke versies, zijn er klachten over hoe regen er in de game uitziet en klagen sommigen over de besturing van auto's. Gebruikers klagen ook over de prestaties van de oorspronkelijk zeventien tot twintig jaar oude games. Zelfs als de games op de current-gen consoles in Performance-modus worden gespeeld, zou de framerate op 35 tot 40fps blijven steken.

De drie games zijn echter nog te koop en te spelen op andere platforms. Het lijkt er daarom niet op dat deze kwaliteitsproblemen reden voor Rockstar zijn om de launcher offline te halen. Onder meer Vadim M. schrijft op Twitter echter dat de game is geleverd inclusief ongecompileerde main.scm-bestanden, waarin opmerkingen van ontwikkelaars te lezen zijn. Daarnaast zijn in de spellen de muzieknummers te vinden die Rockstar om licentieredenen niet in het spel kan laten horen. Dit lijken eerder redenen voor Rockstar te zijn om de launcher offline te halen en de verkoop te staken.

Donderdag verschenen de geremasterde versies van GTA III, Vice City en San Andreas voor de pc, PlayStation- en Xbox-consoles. Op 6 december moeten de fysieke versies van de games verschijnen. Volgend jaar komen de remasters ook naar iOS en Android.