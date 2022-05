Rockstar Games bevestigt aan nieuw deel in GTA-serie te werken

Rockstar Games zegt 'in volle gang' aan een nieuwe Grand Theft Auto-game te werken. Daarbij zegt het bedrijf 'significant verder te gaan' dan bij eerdere games. Verdere details worden er nog niet gegeven.

"Met de niet eerder geziene levensduur van GTA V weten we dat velen van jullie ons hebben gevraagd om een nieuwe game in de GTA-serie", schrijft Rockstar. "Met ieder nieuw project waar we aan beginnen, is het ons doel om significant verder te gaan dan wat we eerder hebben gebracht. En we bevestigen graag dat actieve ontwikkeling aan de volgende GTA-game in volle gang is."

Op Twitter is een vergelijkbaar bericht gedeeld, waarbij er nog geen details worden gegeven over waar de game zich bijvoorbeeld zal afspelen of welke nieuwe functies er komen. Het bedrijf zegt 'zodra we klaar zijn' met meer details te willen komen. Wanneer dit zal zijn, is niet duidelijk. Analisten zeiden eerder dat dit voor maart 2024 kan zijn, op basis van financiële verwachtingen van moederbedrijf Take-Two.

Grand Theft Auto V verscheen oorspronkelijk in september 2013 voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Ruim een jaar later verschenen een PS4- en een Xbox One-versie, daarna kwam de game naar Windows. Multiplayeronderdeel GTA Online wordt nog steeds voorzien van updates. De recentste grote update breidde het verhaal van Franklin uit. In totaal is het spel 140 miljoen keer verkocht.