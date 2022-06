Grand Theft Auto-games zijn 345 miljoen keer geleverd

Take-Two heeft in totaal 345 miljoen games in de Grand Theft Auto-franchise geleverd. Het aantal geleverde exemplaren van GTA V staat inmiddels op 145 miljoen en dat is 5 miljoen meer dan een kwartaal geleden.

De eerste Grand Theft Auto-game kwam eind 1997 uit en die franchise is nu goed voor 345 miljoen exemplaren in totaal, maakt Take-Two bekend in een presentatie voor investeerders. Met name GTA V is een groot succesnummer voor het bedrijf. Die game verscheen voor het eerst in 2013, kwam al uit op twee consolegeneraties en verschijnt eind dit jaar opnieuw voor de nieuwe consoles.

Take-Two maakt ook cijfers van andere franchises bekend. Zo staat de Red Dead-serie nu op 60 miljoen geleverde exemplaren, waarvan 37 miljoen exemplaren van Red Dead Redemption 2. Ook noemt de uitgever cijfers van Borderlands, BioShock en Sid Meier's Civilization. Die drie titels vallen onder het 2K Games-label, waarvan Take-Two eigenaar is.

62 nieuwe games in komende drie jaar

In de komende drie jaar wil Take-Two in totaal 62 nieuwe games uitbrengen. Het gaat om 23 immersive-core-titels. Dat zijn de grote games, zoals GTA, Red Dead, Borderlands en de sportgames van 2K. Verder komen er onder andere 6 indie-games en 20 smartphonegames. In het huidige boekjaar, dat eind maart 2022 afloopt, verschijnen er 21 games, waarvan 4 coregames. Twee daarvan vallen binnen een bestaande franchise en twee in nieuwe franchises. Details daarover zijn nog niet bekend.

Met de presentatie van de kwartaalcijfers over het vierde kwartaal heeft Take-Two zijn financiële boekjaar 2021 afgerond. Daaruit blijkt dat het bedrijf een omzet behaalde van 3,37 miljard dollar en 589 miljoen dollar winst maakte. Van alle omzet kwam 62 procent uit recurrent consumer spending, ofwel terugkerende uitgaven, zoals microtransacties en dlc. Dat is een nieuw record voor Take-Two. Een jaar eerder had het bedrijf een omzet van 3,1 miljard dollar en toen was 45 procent afkomstig uit terugkerende uitgaven.