Take-Two leverde vorig jaar 20 miljoen exemplaren van GTA V, totaal 140 miljoen

Take-Two zegt dat de verkopen van Grand Theft Auto V vorig jaar het beste waren sinds de release van de game in 2013. De uitgever leverde in het afgelopen jaar nog eens 20 miljoen exemplaren, waarmee het totaal uitkomt op 140 miljoen.

Bij de bespreking van de kwartaalcijfers zegt Take-Two-ceo Strauss Zelnick dat GTA V het in het afgelopen kalenderjaar beter deed dan in alle andere jaren, behalve in 2013 toen de game uitkwam. Hij zegt dat er in 2020 meer exemplaren zijn verkocht dan in de andere jaren en dat het totaal nu uitkomt op meer dan 140 miljoen geleverde exemplaren.

Begin vorig jaar stond het aantal geleverde exemplaren van GTA V nog op 120 miljoen, waaruit is op te maken dat Take-Two afgelopen jaar nog eens 20 miljoen exemplaren leverde. GTA V was in mei vorig jaar gratis te verkrijgen via de Epic Games Store. Het is niet bekend hoeveel exemplaren daarbij zijn weggegeven en het is ook niet duidelijk of Take-Two die weggeefactie meetelt bij de leveringen. Hoewel Epic de game gratis weggaf, kreeg Take-Two daar vermoedelijk wel geld voor.

Het succes van GTA V blijft voortduren vanwege GTA Online, waarmee Take-Two ook veel geld verdient aan in-game-aankopen. Bovendien komt er dit jaar weer een nieuwe versie uit van GTA V, met verbeteringen voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Van Red Dead Redemption 2 zijn tot nu toe 36 miljoen exemplaren geleverd en de leveringen van Borderlands 3 zijn opgelopen tot 12 miljoen stuks. De omzet van Take-Two kwam in de laatste drie maanden van vorig jaar uit op 861 miljoen dollar. Dat was zeven procent minder dan een jaar eerder. 62 procent van de omzet kwam uit terugkerende uitgaven van spelers. Dat gaat bijvoorbeeld om uitgaven aan dlc en items in games.