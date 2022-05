Patent van Grand Theft Auto-ontwikkelaars beschrijft verbeterde npc's

Een patent van twee Rockstar North-ontwikkelaars beschrijft verbeterde non-player characters voor openwereldgames. Het gaat specifiek om het gedrag van npc's die auto's besturen. De nieuwe methode maakt meer én slimmere npc's mogelijk.

Het document werd ontdekt door redditgebruikers en gebruiker Jaloss heeft een analyse geschreven. Daarin staat omschreven dat npc's die in auto's rondrijden, momenteel alle auto's om hen heen waarnemen om zo crashes te kunnen voorkomen. Deze methode vergt veel rekenkracht en daarom verdwijnen de auto's wanneer ze op een bepaalde afstand van de speler zijn.

Bij de nieuwe methode hebben de npc-bestuurders daadwerkelijk een doel en een route die ze volgen. Ook als een npc uit beeld verdwijnt, blijft die npc bestaan en zijn route volgen. Volgens het patent vergt deze implementatie minder rekenkracht, omdat de routines van de npc's op een centrale server berekend kunnen worden. Dat kan wijzen op een online-implementatie.

Volgens het patent zijn de npc's ook meer op de hoogte van wat er in hun omgeving afspeelt en anticiperen ze daarop. Zo rijden npc's langzamer op wegen in de bebouwde kom en wisselen ze van rijbaan voordat ze een afslag op de snelweg nemen. Ook kunnen de npc's rekening houden met bijzondere omstandigheden, zoals een achtervolging op hoge snelheid.

De patentaanvraag is in oktober vorig jaar ingediend en staat op naam van David Hynd en Simon Parr. Dat zijn respectievelijk de Associate Director of Technology en Lead AI Programmer bij Rockstar North. Die Schotse studio is verantwoordelijk voor de Grand Theft Auto-games.

De technieken zouden volgens het patent resulteren in realistischer rijgedrag en een meer dichtbevolkte spelwereld. Of Rockstar de beschreven techniek daadwerkelijk gebruikt voor een game, is niet bekend. Naar verluidt werkt Rockstar North aan GTA VI, maar officieel is daar niets over bekend. Dit jaar komt er een verbeterde versie van GTA V uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S.