GTA Online krijgt nieuwe locatie en heist die solo gespeeld kan worden

GTA Online, de multiplayervariant van GTA V, krijgt volgende maand een update. Het is dan voor spelers mogelijk om een nieuw gebied te verkennen met een nieuwe heist. Deze heist is solo te spelen, terwijl dat normaal gesproken in groepen moet gebeuren.

Het nieuwe gebied dat wordt toegevoegd aan de onlineversie van GTA V heet Cayo Perico. Volgens Rockstar gaat het om een privé-eiland. De ontwikkelaar heeft een korte video online gezet om de nieuwe content te introduceren, en heeft daarbij ook bekendgemaakt dat de update voor GTA Online op 15 december wordt uitgebracht.

Cayo Perico is een eiland dat wordt bewaakt door een bewapende groep, en de speler kan het eiland infiltreren in een nieuwe heist, the Cayo Perico heist, die spelers alleen kunnen spelen. Voorheen moesten heists juist in groepen worden gedaan.

GTA Online is de onlineversie van GTA V. De game is nog altijd populair, ondanks dat GTA V al zeven jaar geleden werd uitgebracht. Rockstar brengt nog geregeld nieuwe content uit voor de game.