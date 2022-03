The Last of Us krijgt tv-serie op HBO

De populaire game The Last of Us krijgt een vervolg als televisieserie. Betaalzender HBO gaat de serie maken, waarbij Craig Mazin het script gaat schrijven. Ontwikkelaar Naughty Dog wordt ook bij de productie betrokken.

Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van een bevestiging van HBO. Er waren eerder al signalen dat er een televisieserie van The Last of Us zou worden gemaakt, maar de betaalzender heeft nu ook het groene licht gegeven om deze uit te brengen. Er is in maart al begonnen met de productie ervan, maar het was dus nog niet zeker of de serie ook zou verschijnen.

Voor het maken van de televisieserie is schrijver Craig Mazin aangetrokken. Hij werkt samen met Neil Druckmann, die als creative director bij de ontwikkeling van de game betrokken was. PlayStation Productions, Word Games en ontwikkelaar Naughty Dog doen ook mee aan de productie van de serie.

Dit jaar kwam The Last of Us: Part II uit, waarbij Sony meldde dat het de 'snelst verkopende first-party PlayStation 4 exclusive ooit' is. In de eerste drie dagen na de release werd de game meer dan 4 miljoen keer verkocht.