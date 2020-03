HBO en Sony maken tv-serie van The Last of Us

HBO werkt samen met Sony Pictures Television en PlayStation Productions aan een tv-serie van de The Last of Us. Medewerkers van Naughty Dog, de studio die de games ontwikkelt, werken inhoudelijk mee aan het spel.

Craig Mazin is verantwoordelijk voor de aanpassing van de games naar de tv-serie schrijft Hollywood Reporter. Hij maakte eerder de serie Chernobyl. Hij zal hierbij samenwerken met Neil Druckmann, de schrijver en creatief verantwoordelijke bij Naughty Dog voor de The Last of Us-games. De president van Naughty Dog wordt mede-producent van de serie. Naughty Dog bevestigt samen te werken met HBO aan de serie.

Het gaat om de eerste tv-serie van PlayStation Productions. Dat productiebedrijf van Sony is in 2018 opgezet om PlayStation-titels te verfilmen en is onder andere bezig met de Uncharted-film. Plannen om die game te verfilmen dateren al uit 2008 en in 2021 moet de film verschijnen.

The Last of Us verscheen in 2013 voor de PlayStation 3 en een remaster in 2014 voor Playstation 4. In totaal werden er 17 miljoen exemplaren verkocht en het actie-avonturenspel werd met name geroemd om het emotionele verhaal. The Last of Us II, dat met dezelfde hoofdpersonages voortborduurt op de gebeurtenissen in het eerste deel, verschijnt eind mei. Details over de komende tv-serie zijn er verder nog niet.