The Last of Us Part II verschijnt op 21 februari

Sony brengt The Last of Us Part II op 21 februari uit. Samen met de bekendmaking van de verschijningsdatum heeft Sony een nieuwe trailer van drie minuten uitgebracht. De game komt alleen uit voor de PlayStation 4.

In een blogbericht over de releasedatum schrijft ontwikkelaar Naughty Dog dat de game vrijwel af is en dat de studio daarom vertrouwen heeft in het halen van de datum. The Last of Us Part II bevat dezelfde hoofdpersonages als het eerste deel en speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen in die game af. Naughty Dog belooft een game met een emotioneel verhaal en complexe thema's. De studio stelt dat het zijn meest ambitieuze game tot nu toe is.

The Last of Us verscheen oorspronkelijk voor de PlayStation 3 en later kwam er een remaster van de game uit voor de PlayStation 4. Het eerste deel van de game is meer dan 17 miljoen keer verkocht. De komst van deel twee werd in 2016 aangekondigd. Volgens de studio begon het werk aan de game al vijf jaar geleden.