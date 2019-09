Titel The Last of Us Part II Platform PlayStation 4 Ontwikkelaar Naughty Dog Uitgever Sony PlayStation Releasedatum 21 Februari 2020

Op de E3 van 2018 pakte Sony PlayStation groots uit met de eerste beelden van The Last of Us Part II. Staand in een op de game gebaseerde feestzaal zag het publiek hoe een jongvolwassen Ellie een innige kus deelde met een ander meisje. De scène was prachtig en doorspekt met emotie. Hij herinnerde iedereen aan de reden waarom The Last of Us zo'n fantastische game was, en maakte de honger naar het tweede deel alleen maar groter. Alleen ... toen bleef het stil. Liefst zestien maanden lang liet Naughty Dog niets van zich horen. Tot deze week. De releasedatum werd bevestigd, er werd een nieuwe trailer uitgebracht, en in Los Angeles mocht een selecte groep media, waaronder Tweakers, alvast twee uur aan de slag met de nieuwe game.

"The Last of Us was een game die ging over de relatie tussen ouder en kind, en over hoe ver een mens gaat om zijn kind te beschermen", schetst regisseur Neil Druckmann van Naughty Dog. "Part II is gebouwd op dezelfde pijlers als het eerste deel, wat betekent dat emotie en de ontwikkeling van de personages centrale elementen zijn. Iedereen is ooit in zijn leven weleens woedend geweest. The Last of Us Part II gaat in op de vraag hoe ver je zou gaan om die woede te vertalen naar actie. Hoe ver zou je gaan om gerechtigheid te krijgen voor onrecht dat jou of een van je geliefden is aangedaan?" Met deze vage omschrijving worden we richting de consoles gestuurd.

De eerste game vertelde het verhaal van hoe de twee hoofdpersonages van de game, Joël en Ellie, elkaar ontmoetten en samen door de Verenigde Staten trokken. Aan het einde van de game nam Joël een beslissing met vergaande gevolgen, maar aan het begin van The Last of Us Part II blijkt die keuze niet per se nadelig uit te pakken. Joël en Ellie zijn in Jackson gaan wonen, een goed beveiligde en dus veilige plek om te verblijven. In Jackson blijkt het leven bijna normaal. Mensen hebben werk en onderhouden een sociaal leven. Er lijkt sprake te zijn van enige wederopbouw.

Dat geldt ook voor Ellie. De nu 19 jaar oude jongedame heeft hobby's, vrienden en een meer dan vriendelijke interesse in Dina, met wie ze in de openingsfase van de game op patrouille gaat. Jackson heeft rondom de nederzetting verschillende 'lookouts' opgezet, waar via een logboek wordt bijgehouden hoe het is gesteld met de veiligheid. In zo'n logboek lezen we wie de patrouilles uitvoerden en wat de bijzonderheden in de omgeving waren. We lezen hoe Joël niet al te lang geleden een paar Clickers heeft uitgeschakeld, maar op de meeste dagen is er sprake van een 'All Clear'.

Dat lijkt ook nu het geval, maar de schijn bedriegt. Een ogenschijnlijk rustgevend ritje te paard door een idyllisch ogende omgeving wordt verstoord door onheil. Een aangevreten karkas van een eland brengt Ellie en Dina op het spoor van een groep Infected. Net als in het vorige deel heb je daar allerlei varianten van. In de supermarkt die Ellie en Dina onderzoeken, blijkt een aardig aantal 'Runners' te zitten, alsmede een paar 'Clickers'. Heb je The Last of Us gespeeld, dan weet je absoluut nog wat Clickers zijn, want hun geluid gaat je niet in de koude kleren zitten. We waren dan ook niet heel blij met ons weerzien met deze monsterlijke wezens. Toch is er wel iets veranderd. Waar Joël en Ellie in het eerste deel vooral vluchtten voor de Infected, zijn Ellie en Dina er nu juist naar op zoek.