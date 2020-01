The Last of Us II verschijnt mogelijk voor Windows

Ontwikkelaar Naughty Dog is op zoek naar een programmeur die mee kan helpen met The Last of Us Part II. Er wordt gezocht naar een programmeur die ervaring heeft met DX12 en moderne gpu's van AMD en Nvidia, wat doet vermoeden dat de game voor Windows verschijnt.

In de advertentie op LinkedIn staat niet onomwonden dat The Last of Us II voor Windows gaat verschijnen, maar de indruk wordt gewekt. Ontwikkelaar Naughty Dog zoekt een graphics programmer die de studio in Santa Monica kan helpen bij het ontwikkelen van The Last of Us II. Van de kandidaten wordt verwacht dat ze beschikken over 'diepgaande kennis van moderne gpu-architectuur zoals AMD GCN en Nvidia Cuda'. Bovendien dient de kandidaat verstand te hebben van grafische api's als Vulkan en DX12. Aangezien bekend is dat zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 een gpu van AMD aan boord hebben, doet het eisenpakket vermoeden dat het team werkt aan een Windows-versie van The Last of Us II.

Geheel onverwacht is dat niet. Nog geen week geleden kwamen geruchten online dat Guerrilla Games werkt aan een Windows-versie van Horizon: Zero Dawn. Bovendien kondigde Sony al eerder kleinere games aan die zowel voor PlayStation als voor Windows verschijnen. Zo maakte Sony in augustus 2019 bekend dat dungeon crawler ReadySet Heroes niet alleen voor PlayStation 4 zal verschijnen, maar dat een Windows-versie ook via de Epic Store verkocht zal worden. Tegelijkertijd vertelde Shawn Layden, destijds hoofd van Sony's Worldwide Studios, dat meer games op platformen anders dan PlayStation zullen verschijnen. De functie van Layden is inmiddels overgenomen door Hermen Hulst, voormalig hoofd van Guerrilla Games.

The Last of Us II verschijnt op 29 mei. Voorlopig enkel voor PlayStation 4. Officieel is er nog niets bekend over mogelijke versies voor PlayStation 5 of Windows.