Sony toont lange gameplayvideo van The Last of Us Part II

Sony en ontwikkelaar Naughty Dog hebben een lange gameplayvideo van The Last of Us Part II online gezet. Daarin worden nieuwe features getoond, zoals de mogelijkheid om met een touw over een kloof te slingeren. Ook kan hoofdpersonage Ellie nu zwemmen.

De video van ruim 23 minuten geeft wat details over het verhaal en de locaties van de game. Zo is Ellie nu 19 jaar oud en een deel speelt zich af in de Amerikaanse stad Seattle. Spelers komen daar niet alleen geïnfecteerde mensen tegen, maar ook twee facties die tegen elkaar strijden.

Uit de beelden blijkt dat The Last of Us Part II veel lijkt op de eerste game, maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden, waaronder het slingeren aan een touw, zwemmen en het besturen van een boot. Verder toont de video hoe spelers hun wapens kunnen upgraden. Dat is visueel flink verbeterd.

Eerder deze maand kwam er al een storytrailer uit met hints over het verhaal. De game verschijnt op 19 juni voor de PlayStation 4. De release had eigenlijk al in februari plaats moeten vinden, maar dat werd meerdere malen uitgesteld.