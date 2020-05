Games komen alleen nog op Nvidia GeForce Now na opt-in van ontwikkelaar

Nvidia wijzigt zijn voorwaarden en de strategie van zijn GeForce Now-streamingdienst. Tot nu zijn veel games te spelen zonder dat uitgevers en ontwikkelaars hier expliciet toestemming voor hebben gegeven. Een nieuw opt-in-proces maakt daar een einde aan.

Ontwikkelaars en uitgevers moeten voor 31 mei aangeven of ze willen dat hun games beschikbaar zijn via de streamingdienst. Als ze niet kiezen voor de opt-in, dan worden de games verwijderd. Volgens Nvidia hebben inmiddels tweehonderd uitgevers ervoor gekozen om hun games via de dienst speelbaar te maken. Daarmee zou de bibliotheek uit meer dan tweeduizend games bestaan.

Nieuwe games worden ook alleen toegevoegd als ontwikkelaars en uitgevers aangeven dat hun werk speelbaar mag zijn via GeForce Now. Nvidia heeft lijsten online gezet van games die beschikbaar zijn en games die binnenkort beschikbaar komen. Ook staan er tientallen games op de lijst die na 31 mei verdwijnen. Dat gaat onder andere om Assetto Corsa, Torchlight II en Yakuza 0.

Tot nu toe heeft Nvidia zelf games toegevoegd aan zijn streamingdienst. Spelers moeten die game nog altijd kopen via een andere weg, bijvoorbeeld op Steam, maar kunnen die dan via streaming spelen op de servers van Nvidia. GeForce Now kwam in februari uit bèta en snel daarna haalden onder andere Blizzard, Bethesda, 2K en Microsoft hun games van de dienst af.

Door het toevoegen van games via een opt-in te laten verlopen, wil Nvidia vermoedelijk voorkomen dat games plots verdwijnen zoals in de afgelopen maanden is gebeurd. Uitgevers hebben niet gezegd waarom ze hun games van de streamingdienst af halen, maar vermoedelijk heeft dat bijvoorbeeld te maken met eigen streamingplannen van de desbetreffende bedrijven.