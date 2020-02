Nvidia maakt gamestreamdienst GeForce NOW beschikbaar met gratis beperkte versie

Nvidia haalt zijn gamestreamdienst GeForce NOW uit bèta. Iedereen kan zich nu aanmelden voor de dienst. Er is een gratis variant met speelsessies van maximaal een uur en een betaalde variant zonder limiet, die tijdelijk 5,49 euro per maand kost.

De gratis versie van GeForce NOW biedt speelsessies van maximaal een uur, maar het aantal sessies in onbeperkt. In theorie kunnen spelers dus na een uur een nieuwe sessie starten, al zullen ze mogelijk moeten ze wachten tot er een plek beschikbaar is. Nvidia meldt dat gratis lidmaatschappen 'standaardtoegang' krijgen, terwijl dat bij de betaalde variant 'voorrangstoegang is'.

Het betaalde lidmaatschap kost 5,49 euro per maand. Nvidia meldt dat dit een tijdelijke aanbieding is die heel 2020 geldt. Wat het abonnement daarna kost is niet duidelijk. Betalende leden krijgen een sessielengte van maximaal zes uur en Nvidia zet RTX-effecten aan bij deze abonnementen. Het is ook mogelijk om het betaalde abonnement 90 dagen gratis uit te proberen. Games draaien in full-hd-resolutie met maximaal 60fps.

Nvidia's GeForce NOW is een streamingdienst waarbij gamers hun eerder zelf aangeschafte games kunnen laten draaien op hardware van Nvidia in de cloud. Zo kunnen games gespeeld worden op apparaten die zelf geen krachtige videokaart hebben. De dienst maakt een koppeling met gamewinkels als Steam, uPlay, de Epic Games Store en Battle.net. Games die de spelers op dergelijke platforms bezitten, kunnen gestreamd worden via GeForce Now.

GeForce NOW werkt op pc's en er is een Android-app beschikbaar. Ook werkt de dienst op Android TV, bijvoorbeeld via Nvidia's Shield TV. Er is geen iOS-app en Nivida zegt niet of die er komt. Wel zegt het bedrijf dat de dienst later dit jaar ook op Chromebooks zal werken.

Nvidia heeft ook een Nederlandse GeForce NOW-pagina online gezet. Op het moment van schrijven werken de knoppen om een lidmaatschap te nemen niet. De dienst zou echter per direct beschikbaar moeten zijn.