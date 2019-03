Nvidia voegt in de herfst raytracing toe aan Geforce Now

Geforce Now ondersteunt vanaf de herfst raytracing. Dan krijgen de servers van de cloudgamingdienst een upgrade naar Tesla-gpu's op basis van de Turing-architectuur die ook in de RTX 2000-serie zit.

Golem.de schrijft dat de nieuwe servers ingezet worden door Nvidia-zakenpartners Softbank en LG Uplus. De site spreekt van servers die met maximaal 1280 Turing-kaarten zijn uitgerust. Naast Tesla-kaarten komen er ook servers met Quadro-kaarten. Volgens Golem kunnen gamers 'in het beste geval' gamen op het prestatieniveau van een Geforce RTX 2080, op het moment van schrijven de op een na krachtigste consumentenvideokaart op de markt. De redactie van de Duitstalige website was aanwezig op de GTC 2019-beurs.

Nvidia's implementatie van raytracing realiseert het lichteffect zonder dat dit net zoveel rekenkracht kost als 'echte' raytracing. In een Tweakers-recensie over de Turing-architectuur wordt RTX-raytracing dan ook samengevat als 'meer een soort ShadowWorks of volumetric lighting-techniek'. Desalniettemin komt deze technologie momenteel het dichtst bij echt realtime-raytracing in games.

Geforce Now is momenteel nog een gratis bèta en een werkelijke releasedatum is nog niet in zicht. De dienst werkt op Windows en OS X. Tweakers heeft vorig jaar Geforce Now en andere diensten onder de loep genomen.

RTX-demo in Battlefield V, augustus 2018