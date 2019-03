RTX-patch voor Shadow of the Tomb Raider is beschikbaar

De patch die Shadow of the Tombraider gebruik laat maken van de RT-cores van Nvidia RTX-videokaarten is uitgebracht. De game krijgt daarmee ondersteuning voor RTX en DLSS. Al bij de aankondiging van de RTX-videokaarten in augustus vorig jaar werd de patch beloofd.

Toen Nvidia zeven maanden geleden zijn RTX-videokaarten aankondigde, was Shadow of the Tomb Raider een van de games waarmee raytracing werd gedemonstreerd. De game zou met een patch voorzien worden van RTX-ondersteuning en met de komst van versie 1.0.280 is het nu zover.

Raytracing wordt in Shadow of the Tomb Raider alleen toegepast bij schaduwen, niet voor andere lichteffecten of reflecties. In het menu van de game is een optie toegevoegd waarmee raytracing voor schaduwen ingeschakeld kan worden. Er is keuze uit kwaliteitsopties Medium, High en Ultra. DLSS kan alleen aan en uitgezet worden en is beschikbaar op de resoluties van 2560x1440 pixels en 3840x2160 pixels. De techniek is een vorm van antialiasing die voor prestatiewinst moet zorgen.

TechPowerUp heeft de patch uitgeprobeerd en toont de verschillen van voor en na de patch. De website concludeert dat de schaduwen er met raytracing wel beter uitzien, maar dat het verschil niet heel groot is omdat de schaduwen in de game ook zonder de techniek er al goed uitzien. Het prestatieverlies is zo'n 30 tot 50 procent. Het gebruik van DLSS levert bij een 4k-resolutie wel weer een prestatiewinst op van zo'n 35 procent volgens de website.

Demonstratie van raytracing in Shadow of the Tomb Raider, getoond tijdens de introductie van de RTX-videokaarten in augustus 2018.