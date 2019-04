Cinebench 20, raytracing en energie

In de afgelopen maanden zijn er diverse nieuwe benchmarks verschenen die vooral voor al dan niet toekomstige eigenaren van RTX-videokaarten interessant zijn. Ook als je de kat uit de boom kijkt en je nog niet aan raytracingkaarten hebt gewaagd, zijn de benchmarks van games die deze relatief jonge techniek ondersteunen, interessant. Nvidia is namelijk van plan raytracing ook naar kaarten te brengen die daarvoor geen specifieke hardware aan boord hebben.

We hebben raytracing, en de anti-aliasingtechniek dlss die daarmee hand in hand gaat bij Nvidia, getest op de diverse games die dat momenteel ondersteunen: Battlefield V, Metro Exodus en Shadow of the Tomb Raider. We hebben ook Futuremarks nieuwste uitbreiding Port Royal voor raytracing getest. De kaarten die we hebben getest, zijn de Founder's Editions van de RTX-serie. Van AMD zijn vooralsnog geen kaarten beschikbaar die de techniek ondersteunen.

Naast de raytracingtests voor videokaarten hebben we ook een oude belofte ingelost. Sinds enige tijd waren de meetinstrumenten om het opgenomen vermogen van processors te meten stuk. We hebben inmiddels nieuwe en betere meters gekocht en hebben alle courante processors in ons magazijn met deze nieuwe meters getest. Voortaan kunnen we dus weer opgenomen vermogens in onze processorreviews opnemen en als voorproefje hebben we een overzicht voor je gemaakt.

Over processors gesproken: dé standaardbenchmark voor processors, Cinebench, is sinds kort in versie 20 beschikbaar. We zaten al sinds 2013 op R15, maar hebben nu eindelijk een vernieuwde benchmark, die vooral voor processors met veel cores betere resultaten oplevert. Ook daarvan hebben we een lijst met alle resultaten tot dusver samengesteld en deze benchmark zullen we, naast Cinebench R15, in toekomstige reviews hanteren.