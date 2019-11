AMD Ryzen 9 3950X

Tot 2017 waren we gewend aan quadcores in de desktop. Intel bracht in januari 2017 nog zijn Kaby Lake-processors uit met maximaal vier cores, goed voor acht threads. Een paar maanden later schudde AMD de desktopmarkt wakker met zijn eerste generatie Ryzen-processors, met maximaal acht cores in een mainstreamplatform. Voor meer dan acht cores moest je tot die tijd uitwijken naar zogeheten hedt-plaforms, zoals Intels Skylake X-platform of AMD's Threadrippers.

De tweede generatie Ryzen voor de desktop, voor AM4-moederborden, bleef eveneens op acht cores steken. Inmiddels kwam Intel met Coffee Lake: eerst met maximaal zes cores, eind 2017, later tot acht cores. De nieuwe status quo was daarmee dat je voor systemen tot acht cores bij mainstreamdesktops van AMD en Intel terechtkon, en het daarboven opnieuw moest zoeken in de Threadrippers en Core Extreme-processors.

Daarin is met de komst van de derde generatie Ryzen AM4-processors verandering gekomen. AMD is met chiplets gaan werken, waarbij cores van i/o werden gescheiden en dat maakte processors als de Ryzen 3900X mogelijk. Met twee core-chiplets en een i/o-chiplet beschikt die processor over maar liefst twaalf cores. Wie echter de architectuur achter de derde generatie Ryzen heeft bekeken, weet dat Zen 2 chiplets met twee core-complexes van ieder vier cores mogelijk maakt. Daarmee zijn, met twee core-chiplets in een package, dus maximaal zestien cores mogelijk. Dat is precies wat AMD met de Ryzen 3950X heeft gedaan: alle cores in beide core-chipletdies zijn actief, waardoor een mainstream desktopplatform voor het eerst over zestien cores beschikt.

Om dat in perspectief te zetten: net twee jaar geleden had je daarvoor de Threadripper 1950X nodig of iets korter geleden de Threadripper 2950X met introductieprijzen van respectievelijk 999 en 899 dollar. De Ryzen 9 3950X krijgt een adviesprijs van 749 dollar en is vanaf 25 november te koop. Bovendien kun je de processor combineren met wat goedkopere mainstreamborden met AM4-chipset; de voor Threadrippers benodigde X399-borden zijn duurder.

Je levert overigens wel, vergeleken met AMD's Threadripper-pc's en in iets mindere mate vergeleken met Intels Skylake X-platform, iets in op geheugenbandbreedte en hoeveelheid pci-expresslanes. Bij het AM4-platform heb je immers dual- in plaats van quadchannelgeheugen, en het aantal pci-e-lanes is beperkt tot 36: 20 van de processor en 16 van de chipset. Vooral bij Threadripper-systemen is dat aanzienlijk meer, hoewel je met een AM4 X570-bord wel over gen4-lanes beschikt, waar dat bij X399-borden gen3-lanes zijn.

Processor AMD Ryzen 9 3950X AMD Threadripper 2950X Intel Core i9-9900KS Intel Core i9-9980XE Cores/threads 16/32 16/32 8/16 18/36 Kloksnelheid (base / max) 3,5GHz / 4,7GHz 3,5GHz / 4,4GHz 4GHz / 5GHz 3GHz / 4,5GHz Cache 72MB 40MB 18MB 42,75MB Geheugenondersteuning Ddr4-3200 dualchannel Ddr4-2933

quadchannel Ddr4-2667 dualchannel Ddr4-2667 quadchannel Tdp 105W 180W 127W 165W Chipset (socket) 400-500-serie (AM4) X399 (TR4) 300-serie (lga1151) X299 (lga2066) Pci-e-lanes (cpu) 20x gen 4.0 60x gen 3.0 16x 3.0 44x 3.0 Prijs 749 dollar € 986,15 € 595,- € 981,31

Het mag geen geheim zijn dat de gemiddelde consument eigenlijk nog niet zo gek veel heeft aan heel veel cores. Het optimaal benutten van al die cores laat nog wat op zich wachten, net als jaren geleden, toen we van single- naar dualcores en van dualcores naar quadcores overstapten. Wat zou dan een goede reden zijn om wel voor die 3950X met zestien cores te kiezen?

De simpelste reden betreft workstationprestaties op een mainstreamplatform, waarbij vooral rekenintensieve taken, zoals rendering van 3d-afbeeldingen of videomateriaal, aardig profiteren van extra cores. Er is echter ook een reden die een breder publiek aanspreekt: gaming. In de 3950X zitten inherent de betere core-chipletdies, omdat alle cores daarin goed moeten functioneren. Het minder goede silicium wordt immers deels uitgeschakeld en met minder geactiveerde cores in goedkopere processors gesoldeerd. Dat betekent dat die cores bij de 3950X ook de meeste potentie voor hoge klokfrequenties hebben; het is immers het best gelukte silicium. De 3950X heeft out-of-the-box dan ook de hoogste frequenties: tot 4,7GHz. Aangezien veel games optimaal presteren bij hoge processorkloksnelheden, zou de 3950X een goede kandidaat voor game-pc's zijn.