Met de introductie van de eerste Ryzen-processors heeft AMD de processorwereld behoorlijk wakker geschud. Dankzij een compleet herontworpen cpu-core maakte de Zen-architectuur een enorme sprong voorwaarts vergeleken met Bulldozer/Piledriver uit de FX-serie. Dat was ook niet zo heel moeilijk, want er schortte nogal wat aan de prestaties van die processors.

Hoewel het prestatiegat met Intel nog steeds duidelijk was, werd dat met Zen aanzienlijk kleiner. En Zen was nog maar het begin, zo beloofde AMD. Met de eerste update hield het bedrijf ook woord: Zen+ was iets rapper en zuiniger, en Intel voelde inmiddels de hete adem van AMD in zijn nek, waar het prestaties, energiegebruik en ook verkoopcijfers betrof.

Met Zen2 heeft AMD de volgende stap gezet, en dat is een flinke. Het bedrijf laat de processorcores door TSMC maken en GloFo mag de i/o-die maken. Die opzet, met rappe 7nm-cores gecombineerd met goedkopere 14nm-i/o, moet zuinige, goedkope en snelle processors opleveren. De consument kan dat aan den lijve ondervinden in de vorm van Matisse. Dat is de codenaam voor de Zen2-cores in het AM4-platform, het platform waarin ook Zen en daarvoor de FX-processors pasten.

Samen met Ryzen 3000, of Zen2, of Matisse zo je wil, heeft AMD een nieuw platform met eigen chipset ontwikkeld. Dat X570-platform biedt voor het eerst de twee keer zo snelle pci-express gen4-standaard voor ssd's en videokaarten, en heeft rappe usb 3.2-ondersteuning ingebouwd. De chipsets worden niet meer door ASMedia, maar door AMD zelf geproduceerd en worden actief gekoeld om al die snelle interfaces mogelijk te maken.

We hebben twee processors van AMD, de Ryzen 3700X met acht cores, en de Ryzen 9 3900X met twaalf cores, in zo'n X570-moederbord geprikt en gekeken hoe ze presteren. Daarbij hebben we gekeken naar ipc, productivity, de nodige synthetische tests en natuurlijk naar games. Heeft AMD het gat met Intel gedicht of blijft het de underdog?