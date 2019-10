AMD introduceert Ryzen 9 3900 en Ryzen 5 3500X-cpu's voor oem's

AMD komt met twee nieuwe Ryzen-cpu's. De Ryzen 9 3900 heeft 12 cores en 24 threads, en de Ryzen 5 3500X heeft 6 cores zonder multithreading. De 3900 is wereldwijd beschikbaar via systeemfabrikanten, terwijl de 3500X alleen via Chinese oem's wordt uitgebracht.

Website Tom's Hardware vermeldt dat de Ryzen 9 3900 een kloksnelheid van 3,1GHz met een maximale turbofrequentie van 4,3GHz heeft, terwijl de 3900X een kloksnelheid van 3,8GHz met turboclocks van 4,6GHz bereikt. De nieuwe Ryzen 9 3900 heeft daarnaast een tdp van 65W, terwijl de duurdere 3900X een tdp van 105W heeft. Verder lijken de specificaties identiek, met in totaal 70MB cache en ondersteuning voor pci-e 4.0.

Verwacht wordt dat gebruikers met een Ryzen 9 3900 ongeveer dezelfde prestaties als een 3900X kunnen halen door hun cpu te overklokken. Dit is meestal zo bij Ryzen-cpu's. Zo is op HWBot de gemiddelde Ryzen 5 3600-overklok slechts 100MHz lager dan de gemiddelde 3600X-overklok.

Er gaan al langere tijd geruchten rond dat AMD met een goedkopere 12-core-cpu komt. De geruchten leken bevestigd nadat Tom's Hardware een test met de cpu online zette. De website heeft ook het Cinebench R15-wereldrecord verbroken met een Ryzen 9 3900 die met stikstof werd gekoeld om kloksnelheden van bijna 5,5GHz te bereiken. Nu blijkt dus dat de Ryzen 9 3900 voorlopig alleen voor oem's beschikbaar is. AMD bracht onlangs ook een Ryzen 9 3900 Pro uit. Deze cpu heeft nagenoeg dezelfde specificaties als de 'gewone' Ryzen 9 3900, maar voegt onder andere extra beveiligingsfuncties voor bedrijven toe.

AMD komt ook met de Ryzen 5 3500X. Deze cpu heeft zes cores zonder ondersteuning voor multithreading. Voorlopig is de cpu alleen beschikbaar voor oem's in China, maar het is mogelijk dat de 3500X in de toekomst ook beschikbaar wordt gesteld aan westerse fabrikanten. De 3500X heeft een kloksnelheid van 3,6GHz met een boostclock van 4,1GHz. De cpu heeft een tdp van 65W en 35MB cachegeheugen.

De 3500X wordt al langer verwacht. Vorige maand verscheen de chip al in een Chinese webshop. Volgens de webshop had de 3500X 6 cores en 6 threads. Dit blijkt nu dus inderdaad te kloppen.

Enkele websites geven aan dat de 3500X beschikt over 6 cores en 12 threads. Een woordvoerder van AMD laat weten dat hij hierover nog geen expliciete info van AMD Europa heeft ontvangen, maar dat dit niet het geval lijkt te zijn. Vooralsnog gaan we er dus onder voorbehoud vanuit dat de 3500X beschikt over 6 cores en 6 threads.

Volgens AMD is de Ryzen 9 3900 vanaf nu wereldwijd beschikbaar voor systeemfabrikanten. De 3500X is sinds vandaag beschikbaar voor Chinese oem's. Beide cpu's zijn nog niet op de website van AMD te vinden. Aangezien het om oem-modellen gaat, hebben de cpu's geen adviesprijzen.