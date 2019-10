Overklokgids van Gigabyte toont overklokprestaties Ryzen 9 3950X

Gigabyte heeft een overklokgids online gezet voor zijn X570-moederborden. Hiervoor maakt de fabrikant gebruik van de Ryzen 9 3950X, die in november uitkomt. De gids bevat onder andere overklokresultaten en benchmarkprestaties.

Gigabyte toont in de gids een Ryzen 9 3950X die draait op een kloksnelheid van 4,3GHz op alle 16 cores met 1,41 volt. Het zou hierbij volgens Gigabyte gaan om een stabiele overklok, terwijl de cpu-temperatuur na een Prime95-stresstest van een uur rond de 100 graden Celsius ligt. Hiervoor gebruikt de fabrikant een waterkoelkit van EKWB, de EK-KIT P360. De X570-chipset behaalt tijdens de stresstest een temperatuur van 68 graden Celsius.

Gigabyte meldt dat de 3950X op 4,3GHz een Cinebench R15-score van 4384 cb haalt, terwijl de cpu op fabriekssnelheden 3932 cb haalt. Dat is een verschil van 452 punten, wat neerkomt op een toename van ongeveer 11,5 procent. Ter illustratie: het huidige record van de Ryzen 9 3900X met 12 cores staat op 4383 cb. Hierbij draaide de cpu op 5,5GHz. Een 3900X op 4,3GHz behaalt gemiddeld zo'n 3340 cb in Cinebench R15. Het huidige topmodel van Intel, de Core i9-9980XE, behaalt in onze tests een Cinebench-score van 3716 op standaard kloksnelheid.

De Ryzen 9 3950X-prestaties en temperaturen van Gigabyte

De fabrikant stelt dat 4,3GHz op alle cores de limiet zal zijn voor veel 3950X-cpu's. Dit is vergelijkbaar met de overklokresultaten van de Ryzen 9 3900X. HWBot meldt een gemiddelde overklok van 4,3GHz op alle cores met waterkoeling. Op luchtkoeling daalt de gemiddelde overkloksnelheid naar 4,2GHz.

In mei verscheen al een uitgelekte Cinebench R15-benchmark van de 3950X op een kloksnelheid van 4,25GHz. Die informatie werd geplaatst op het YouTube-kanaal Tech YES City. De chip behaalde op die snelheid een score van 4346 cb, wat vergelijkbaar is met de resultaten van Gigabyte. Wel draaide de chip destijds op 1,52 volt. Het ging hierbij waarschijnlijk om een vroege versie van de 3950X. Dergelijke chips zijn nog niet volledig geoptimaliseerd.

AMD zou de 3950X in eerste instantie in september op de markt brengen, maar dit werd later uitgesteld naar november. AMD zal de 3950X tegelijk uitbrengen met nieuwe, derde generatie Threadripper-cpu's.

De uitgelekte Ryzen 9 3950X-prestaties uit mei. Foto's door Tech YES City via YouTube.