AMD brengt Ryzen 9 3950X en Threadripper-cpu's van 3e generatie in november uit

AMD's Ryzen 9 3950X verschijnt niet in september, zoals het bedrijf aanvankelijk aankondigde, maar in november, zo heeft AMD laten weten. In die maand moet ook de eerste Ryzen Threadripper-processors van de derde generatie beschikbaar komen.

AMD heeft het uitstel onder andere via Twitter bekendgemaakt. Het bedrijf meldt zich te richten op de sterke vraag naar AMD Ryzen-processors en van plan is de Ryzen 9 3950X en de 'initiële leden van de derde generatie AMD Ryzen Threadripper-familie' in november te introduceren. Het is de eerste keer dat AMD de komst van die derde Threadripper-generatie met een datum bevestigt. Op de bijbehorende afbeelding is te zien dat het bij die eerste processors om modellen met 24 cores gaat. Later volgen waarschijnlijk modellen met meer cores.

Bij de onthulling in juni sprak AMD nog over een release in september voor de Ryzen 9 3950X. Naarmate de maand vorderde, de Ryzen 9 3900X slecht verkrijgbaar bleef en er geruchten van DigiTimes waren over tekorten bij de 7nm-productie van TSMC, werd er al gespeculeerd over uitstel bij AMD.

De Ryzen 9 3900X heeft 16 cores, 32 threads en een kloksnelheid van 3,5GHz met boost naar 4,7GHz. Verdere specificaties van de derde generatie Threadripper zijn niet bekend al lijkt het wel zeker dat ze pci-e 4.0 ondersteunen.