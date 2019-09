AMD Ryzen 5 3500X-hexacore zonder smt verschijnt in Chinese webwinkel

De Ryzen 5 3500X is in een Chinese webwinkel verschenen. Het gaat om een processor met zes cores, zonder simultaneous multithreading en met een maximale kloksnelheid van 4,1GHz. De cpu staat in de winkel voor 1099 yuan, omgerekend zo'n 140 euro.

De webwinkel die de Ryzen 5 3500X aanbiedt meldt dat de chip op 3,6GHz draait met een maximale turbo van 4,1GHz. De processor heeft een l3-cache van 32MB. Het is de eerste Ryzen 3000-processor zonder smt; dat betekent dat de Ryzen 5 3500X aan maximaal zes threads kan werken. AMD heeft de processor nog niet aangekondigd, maar een Vietnamese Facebookpagina heeft ook foto's van een Ryzen 5 3500X met verpakking online staan.

De Chinese webwinkel waar de Ryzen 5 3500X is verschenen, verkoopt de Ryzen 5 3600X en 3600 voor respectievelijk 1919 en 1559 yuan. Omgerekend is dat zo'n 199 en 245 euro en dat is vergelijkbaar met de prijzen van die processors in de Pricewatch. Dat maakt het aannemelijk dat de Ryzen 5 3500X in Nederland en België ook zo'n 140 euro gaat kosten. Wanneer de processor hier uitkomt, is nog niet duidelijk.