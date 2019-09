Windows 10 draait volgens Microsoft op meer dan 900 miljoen apparaten

Volgens Microsoft draait Windows 10 inmiddels op meer dan 900 miljoen apparaten. Het aantal Windows 10-installaties is daarmee met 100 miljoen toegenomen in zes maanden. Microsoft rekent ook apparaten zoals de HoloLens en Xbox-consoles mee.

Yusuf Mehdi, topman van Microsofts Modern Life, Search & Devices Group, meldt de nieuwe mijlpaal op Twitter. Ook is de Microsoft by the Numbers-website bijgewerkt. Volgens Mehdi zijn er in de afgelopen twaalf maanden meer nieuwe Windows 10-apparaten dan ooit bijgekomen. Hij noemt pc's, de HoloLens, Xbox-consoles en de Surface Hub.

Mehdi stelt ook dat er volgende week meer apparaten bijkomen. Daarmee doelt hij op het Surface-evenement op 2 oktober, waar Microsoft nieuwe producten zal aankondigen. Volgens geruchten gaat Microsoft een Surface-apparaat met twee schermen tonen dat op een 'lichtgewicht' versie van Windows 10 draait. Dat besturingssysteem heet vermoedelijk Windows Core OS. Dinsdag is die naam ook verschenen bij Geekbench.

Er is weinig officiële historische data over het aantal Windows 10-installaties. In maart zei Microsoft dat Windows 10 op 800 miljoen apparaten draaide. In november 2017 had Microsoft het al over 600 miljoen apparaten, maar volgens Thurott was dat getal lager, want de maker van het besturingssysteem zou toen nog virtuele machines meetellen.

Microsoft had aanvankelijk het plan om in 2018 wereldwijd een miljard apparaten van Windows 10 te voorzien, maar die doelstelling werd in 2016 verworpen. Als de huidige groei doorzet, zijn er in het eerste kwartaal van 2020 een miljard apparaten met Windows 10.