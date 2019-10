Microsoft laat Windows-testgebruikers met pin in veilige modus inloggen

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 10 20H1 vrijgegeven met enkele veranderingen. Onder andere kunnen gebruikers ervoor kiezen om met een pincode in plaats van wachtwoord in te loggen in de veilige modus.

De Windows 10-versie die Microsoft vrijgeeft betreft Windows 10 Insider Preview Build 18995, oftewel 20H1, die beschikbaar is voor testgebruikers in de Fast-ring. Gebruikers die hun OS bijwerken naar de versie en die Windows Hello activeren, kunnen voortaan ook met pin inloggen na opstarten in de veilige modus. De functie is deel van Microsofts streven om gebruikers minder afhankelijk te maken van wachtwoorden voor het inloggen en ze biometrie of pincodes te laten gebruiken.

Andere wijzigingen bij buildversie 18995 betreffen de Jouw Telefoon-app. Die toont voortaan de accustatus en de wallpaper van een gekoppelde smartphone. Verder zijn Link to Windows en Phone Screen nu ook beschikbaar voor bezitters van een Samsung Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G en Fold. Met Link to Windows kunnen gebruikers berichten sturen, notificaties ontvangen en foto's synchroniseren en Phone Screen biedt de mogelijkheid Android-apps via de pc te bedienen.

Verdere wijzigingen betreffen het Windows Subsystem for Linux. Onder andere is de kernelversie bijgewerkt naar 4.19.72.

Windows 20H1 verschijnt in het voorjaar van 2020. Testgebruikers in de sLow- en Release Preview-ring krijgen de 20H1-builds pas na het verschijnen van 19H2. Die kleine release met fixes komt waarschijnlijk in oktober uit.