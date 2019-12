Microsoft waarschuwt 44 miljoen gebruikers dat hun wachtwoorden uitgelekt zijn

Microsoft heeft ontdekt dat bij 44 miljoen van zijn gebruikers inloggegevens op het internet rondslingeren. De getroffen gebruikers hebben een e-mail gekregen met het verzoek om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

Volgens het bedrijf is er in de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar het uitlekken van inloggegevens, waarbij gekeken is hoeveel Microsoft-accounts online vindbaar zijn. Daarbij gaat het om gebruikersnamen en wachtwoorden die bijvoorbeeld bij een hack zijn buitgemaakt en door de hackers online zijn gezet. Overigens stelt Microsoft ook toegang te hebben tot databases die door autoriteiten ter beschikking zijn gesteld. Tussen januari en maart van dit jaar heeft Microsoft 3 miljard inloggegevens gescand, en vervolgens gematcht met zijn eigen databases.

Uit het onderzoek bleek dat er bij 44 miljoen mensen gegevens vindbaar zijn, waardoor kwaadwillenden dus mogelijk kunnen inloggen op hun Microsoft-account. Die mensen moeten verplicht een nieuw wachtwoord instellen en zijn hier per mail van op de hoogte gebracht.

Verder adviseert Microsoft zijn gebruikers om 2-factor-authenticatie in te stellen voor extra beveiliging. Voor zakelijke gebruikers heeft het bedrijf aanvullende tools om te bepalen of er risicogebruikers zijn, waarbij de administrator een wachtwoordreset kan forceren.