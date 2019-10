Afbeeldingen tonen onaangekondigde Microsoft Surface-producten

Er zijn renders verschenen van wat aankomende Microsoft Surface-producten zouden zijn: de Surface Pro 7, Laptop 3 en een Surface-apparaat met ARM-processor. Er is geen render van een Surface-apparaat met twee schermen, waar al maanden geruchten over gaan.

Het is voor het eerst dat er zoveel details opduiken over de aankomende Surface-apparaten. Telecomjournalist Evan Blass, die twittert onder de naam @evleaks, heeft de renders online gezet. De renders tonen een Surface Pro 7. Die lijkt, voor het eerst in die lijn producten, een usb-c-poort te hebben. Die zit op de renders op de plek waar de Mini Displayport zit op de vorige Surface Pro-producten.

De ARM-variant van de Surface Pro heeft dunnere schermranden, maar verder is er niets over duidelijk uit de afbeeldingen. Microsoft bracht eerder de Surface Go uit als product met ARM-processor, maar volgens eerdere geruchten gaat het nu om een product in de Surface Pro-lijn.

De Surface Laptop 3 komt volgens de renders in een 13"- en een 15"-variant. Aan de renders is niet veel te zien, maar gezien de afbeeldingen zit er geen alcantara meer op de behuizing. Of dat ook betekent dat gebruikers makkelijker de laptops zelf kunnen repareren of upgraden, is onbekend. De huidige Surface Laptop is vrijwel onmogelijk te repareren.

EvLeaks noemt wel een Surface-apparaat met twee schermen, maar vermeldt dat hij daar vooralsnog geen renders van heeft of publiceert. Evleaks heeft afgelopen zeven jaar vaak juiste renders van onaangekondigde producten online gezet. Microsoft houdt woensdag een evenement om nieuwe Surface-producten aan te kondigen. Het bedrijf heeft niet gereageerd op het online verschijnen van de renders.