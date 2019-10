Microsoft presenteert Surface Laptop 3 met aangepaste AMD Ryzen-processor

Microsoft heeft de derde generatie van zijn Surface Laptop gepresenteerd. De 13"-versie heeft een 10nm-processor van Intel uit de Ice Lake-generatie, terwijl de 15"-versie beschikt over de AMD Ryzen 7 Surface Edition-cpu.

De 15"-variant heeft een AMD-processor met geïntegreerde Vega 11-gpu. Daarmee lijkt de processor een krachtigere gpu te hebben de bestaande laptopprocessors van AMD, die met Vega 8 of Vega 10 zijn uitgerust. Microsoft spreekt over de Ryzen 7 Surface Edition, maar heeft nog geen details bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of het gaat om een 12nm-chip met Zen-cores, of een chip met 7nm-chiplets met de Zen 2-architectuur. AMD heeft zelf nog geen laptopprocessors met 7nm-cores uitgebracht.

Beide laptops hebben een 3:2-lcd en een toetsenbord met 1,3mm travel op de toetsen, iets minder als de vorige versies die 1,5mm travel hadden. Wel is het trackpad volgens de fabrikant 20 procent groter dan voorheen. De alcantara-versie is niet langer de standaardversie, want die krijgen een aluminium afwerking. Ook is de behuizing nu met niet nader genoemde tools makkelijk te openen, iets wat met vorige Surface Laptops niet kan. Daardoor is het mogelijk onderdelen te vervangen.

De Surface Laptop 3 heeft bovendien usb-c, waar de vorige laptops die poort niet hebben. De 13"-versie begint bij een prijs van 999 dollar in de Verenigde Staten, de 15"-versie met AMD-processor heeft een adviesprijs vanaf 1499 dollar.

Laptop Cpu Geheugen en opslag Prijs 13" Intel Ice Lake 8/128GB 999 dollar 8/256GB 1299 dollar 16/256GB 1599 dollar 16/512GB 1999 dollar 16GB/1TB 2399 dollar 15" AMD Ryzen 7 Surface Edition 8/256GB 1499 dollar 16/256GB 1699 dollar 16/512GB 2099 dollar

* Renders en prijzen: Roland Quandt