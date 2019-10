AMD-processor in Surface Laptop is Ryzen 7 3780U met Zen+-cores en Vega 11-gpu

AMD heeft details bekendgemaakt over de processor die Microsoft in de 15"-versie van zijn Surface Laptop 3 stopt. Het gaat om de Ryzen 7 3780U, die gebaseerd is op de Zen+-architectuur en voorzien is van een Vega 11-gpu. De chip is waarschijnlijk op 12nm gemaakt.

AMD noemt niet op welk procedé de chip voor de Surface Laptop 3 is gemaakt, maar de processor is gebaseerd op de Zen+-architectuur, net als de huidige Ryzen-laptopprocessors en die worden op 12nm gemaakt. Ook de naamgeving duidt erop dat de chip in de huidige serie van 12nm-processorvalt. AMD bracht al de Ryzen 7 3700U en Ryzen 5 3500U uit. Die chips hebben respectievelijk een Vega 10- en Vega 8-gpu, de nieuwe Ryzen 7 3780U heeft een Vega 11-gpu en dus een extra compute unit ten opzichte van de bestaande Ryzen 7-laptopprocessor.

AMD specificeert het aantal cores en threads van de processor niet, maar het is aannemelijk dat de nieuwe processor net als de bestaande modellen vier cores heeft en aan acht threads kan werken. Het gaat om een processor met een tdp van 15 watt en de snelheid gaat tot 4GHz.

De fabrikant publiceert eigen benchmarks waarin de Ryzen 7 3780U in de Surface Laptop 3 vergeleken wordt met laptops met Intel-cpu's en de Ryzen 7 3700U. De AMD-chip is in 3DMark iets sneller dan Intels snelste 15W-Ice Lake-processor met Iris Plus-gpu.

Processor 3DMark 11 3DMark Timespy Laptop AMD Ryzen 7 3780U 5124 1126,5 Surface Laptop 3 Intel Core i7-1065G7 4910 957 Dell XPS 7390 2-in-1 Intel Core i7-8665U 2019,5 455,3 Lenovo ThinkPad T490s Intel Core i7-8565U 2237,8 485,8 HP Envy x360 15 AMD Ryzen 7 3700U 4432,3 969 AMD-ontwikkelbord

Microsoft noemt de processor de Ryzen 7 Surface Edition, de volledige naam is AMD Ryzen 7 3780U Mobile Processor with Radeon RX Vega 11 Graphics Microsoft Surface Edition. Er is ook een Ryzen 5 3580U-variant volgens de specsheets van Microsoft. Exacte details daarover heeft AMD niet bekendgemaakt.