AMD presenteert Radeon RX 5500 en 5500M met kleinere Navi-gpu

AMD introduceert een nieuwe Navi-videokaart die onder de bestaande RX 5700-modellen wordt gepositioneerd. De RX 5500 heeft een kleinere gpu met 22 compute units. Er komen versies met 4GB en 8GB gddr6. Ook komt er een lager geklokte RX 5500M voor laptops.

De RX 5500-kaarten zijn volgens AMD geschikt om te gamen in 1080p-resolutie. Met de eerder uitgebrachte RX 5700XT en RX 5700 mikte de fabrikant op gamers die in een 1440p-resolutie spelen. De RX 5500 is volgens benchmarks van AMD zo'n 12 procent sneller dan de RX 480, terwijl het verbruik 30 procent lager zou liggen.

AMD voorziet de nieuwe videokaart van een Navi-gpu die op 7nm is gemaakt. Het is een kleinere chip, met een oppervlak van 158mm² en 22 compute units. De Navi-gpu op de hoger gepositioneerde kaarten heeft een oppervlak van 251mm² en maximaal 40 cu's. De nieuwe kaarten hebben een 128bit-geheugenbus en ondersteunen ook pci-e 4.0.

De kloksnelheid van de RX 5500 is iets lager dan die van de RX 5700XT, maar hoger dan die van de RX 5700. AMD geeft niet langer een Base Clock op, maar de genoemde Game Clock zou de snelheid moeten zijn die de kaart onder normale omstandigheden langdurig kan vasthouden tijdens het gamen.

In het vierde kwartaal van dit jaar gaan fabrikanten als Asus, MSI, ASRock, Gigabyte en XFX hun RX 5500-videokaarten uitbrengen. AMD maakt geen referentiemodel. In de slides toont de fabrikant wel een afbeelding van een videokaart met één ventilator. Fabrikanten komen waarschijnlijk met tal van uitvoeringen, met zowel grote als kleine koelers.

Wat de RX 5500-kaarten gaan kosten, is nog niet bekend. AMD positioneert de kaart in zijn presentatie tegenover de GTX 1650 van Nvidia en kaarten met die gpu zijn te koop vanaf 150 euro. Het alternatief van AMD zou wel sneller zijn dan die kaart, dus mogelijk is de prijs ook hoger. Ook is het verbruik op papier hoger; AMD geeft een total board power van 150W op. Dat is niet veel lager dan de tbp van 180W van de RX 5700.

AMD brengt de nieuwe videokaart ook naar laptops in de vorm van de RX 5500M. Het is de eerste Navi-videokaart voor laptops. De specificaties van de laptopvariant zijn vrijwel hetzelfde als die van de desktopversie. Het geheugen is echter maximaal 4GB groot en de kloksnelheden zijn flink lager. Daardoor is ook het verbruik een stuk lager, met een tbp van 85W.

MSI is de eerste fabrikant die een laptop met de RX 5500M maakt. Het gaat om de Alpha 15, die eind oktober op de markt komt. In die laptop zit een Ryzen 7 3750H-processor en een 1080p-paneel met een verversingssnelheid van 144Hz en FreeSync.

Radeon RX 5500 Radeon RX 5500M Radeon RX 5700XT Radeon RX 5700 Gpu Navi ? Navi ? Navi 10 Navi 10 Procedé 7nm 7nm 7nm 7nm Compute units 22 22 40 36 Streamprocessors 1408 1408 2560 2304 Boostclock 1845MHz 1645Mhz 1905MHz 1725MHz Gameclock 1717MHz 1448MHz 1755MHz 1625MHz Baseclock ? ? 1605MHz 1465MHz Geheugen Max. 8GB gddr6 4GB gddr6 8GB gddr6 8GB gddr6 Geheugenbus 128bit 128bit 256bit 256bit Geheugensnelheid 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s 14Gbit/s Tdp (board power) 150W 85W 225W 180W

Update, 16:02: AMD schrijft op een productpagina dat de RX 5500 een tbp heeft van 110W. Bij de pre-briefing aan de pers heeft de fabrikant eerder 150W doorgegeven. Tweakers heeft navraag hierover gedaan.